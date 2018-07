Brüssel (AFP) EU-Kommissionspräsident José Manuel Barroso hat in einem Telefonat mit dem ukrainischen Präsidenten Viktor Janukowitsch ein "sofortiges Ende der Gewalt" in der Ukraine gefordert. In dem Gespräch habe Barroso "die besondere Verantwortung" der Regierung in Kiew unterstrichen, "Gewalt zu vermeiden sowie Menschen- und Grundrechte zu respektieren", teilte die EU-Kommission am Mittwoch in Brüssel mit. Die Konfliktparteien in der Ukraine müssten sich ohne Vorbedingungen einem politischen Prozess zur Beilegung der Krise verpflichten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.