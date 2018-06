Paris (AFP) Die Regierungen in Berlin und Paris wollen die Einführung einer Finanztransaktionssteuer in mehreren europäischen Ländern verstärkt vorantreiben. "Bis zur Europawahl" solle eine Lösung gefunden werden, sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Mittwoch zum Abschluss des deutsch-französischen Ministerrats in Paris. Frankreichs Präsident François Hollande äußerte sich ähnlich. Er hob hervor, ihm sei "eine nicht perfekte Steuer lieber als gar keine Steuer".

