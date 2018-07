Berlin (AFP) Für Versicherungen haben die Bundesbürger im Jahr 2012 rechnerisch 2219 Euro pro Kopf ausgegeben. Dies geht aus einer Studie des Europäischen Versicherungsverbandes hervor, die am Mittwoch in Berlin veröffentlicht wurde. Demnach flossen mit rund 1070 Euro knapp die Hälfte der jährlichen Versicherungsbeiträge in die private Altersvorsorge. Um sich gegen Unfälle und andere Risiken abzusichern, gaben die Deutschen 2012 im Durchschnitt 716 Euro für Kfz-, Haftpflicht-, Unfall-, Sach- und Rechtsschutzversicherungen aus.

