Hannover (AFP) Der Anwalt des SPD-Innenpolitikers Sebastian Edathy hat sich am 2. Dezember vergangenen Jahres beim niedersächsischen Landeskriminalamt nach möglichen Ermittlungen gegen seinen Mandanten erkundigt. Das sagte ein LKA-Sprecher am Mittwoch in Hannover und bestätigte damit einen Bericht der Tageszeitung "Die Welt" vom selben Tag. Seine Behörde habe diesem damals mitgeteilt, dass keine Ermittlungen geführt würden.

