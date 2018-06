Paris (AFP) Angesichts der tödlichen Gewalt in der ukrainischen Hauptstadt Kiew werden in der EU die Forderungen nach Sanktionen gegen die Staatsführung um Präsident Viktor Janukowitsch lauter. Es gehe "jetzt darum, Sanktionen ins Auge zu fassen, die die Verursacher der Gewalt treffen", sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Mittwoch nach einem Treffen mit Frankreichs Präsident François Hollande in Paris. Die ukrainischen Sicherheitsdienste kündigten indes einen landesweiten "Antiterror"-Einsatz an.

