Berlin (AFP) Bundespräsident Joachim Gauck hat mit "Bestürzung und Trauer" auf die tödlichen Auseinandersetzungen in der Ukraine reagiert. "Es ist nicht hinnehmbar, dass gegen friedliche Demonstranten mit dieser Härte vorgegangen wird, dass Todesopfer zu beklagen sind", sagte Gauck am Mittwoch in Berlin. Deshalb sei es "wichtig, dass alle Beteiligten sich dort klarmachen, dass eine friedliche Auseinandersetzung erforderlich ist".

