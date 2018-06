Paris (AFP) Zum 70. Jahrestag der Landung der Alliierten in der Normandie wird Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) nach Frankreich reisen. Frankreichs Präsident François Hollande gab am Mittwoch anlässlich eines deutsch-französischen Ministerrates in Paris bekannt, dass die Kanzlerin eine Einladung für den 6. Juni angenommen habe. Dies sei "eine schöne Botschaft" passend zum "Geist der deutsch-französischen Freundschaft". Zu den Feierlichkeiten zur Landung der Alliierten im Zweiten Weltkrieg werden auch US-Präsident Barack Obama und die britische Königin Elizabeth II. erwartet.

