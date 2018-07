Berlin (AFP) Die Oppositionsparteien Linke und Grüne haben der großen Koalition im Fall Edathy Vertuschung vorgeworfen. Linken-Fraktionsvize Dietmar Bartsch kritisierte am Mittwoch im Bundestag in einer von Union und SPD zu diesem Thema angesetzten Aktuellen Stunde diese als Alibi-Veranstaltung. Er bemängelte insbesondere, dass sich der wegen der Affäre zurückgetretene Bundesminister Hans-Peter Friedrich (CSU) sowie SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann im Bundestag nicht öffentlich äußern wollten, sondern nur in der nichtöffentlichen Sitzung des Innenausschusses am selben Tag.

