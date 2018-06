Paris (AFP) Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) reist am Donnerstagmorgen gemeinsam mit seinem französischen Kollegen Laurent Fabius nach Kiew. Wie Fabius am Mittwoch in Paris mitteilte, wollen beide den polnischen Außenminister Radoslaw Sikorski begleiten, der am Mittwoch bereits auf dem Weg in die ukrainische Hauptstadt war. "Der politische Dialog zwischen Opposition und Regierung muss wieder aufgenommen werden", sagte Fabius an der Seite von US-Außenminister John Kerry. "Jeder muss sich friedlich bemühen, zum Dialog zurückzukehren", fügte er hinzu.

