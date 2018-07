Annecy (AFP) Im Falle des mysteriösen Vierfachmords in den französischen Alpen haben die Fahnder auch nach der Festnahme eines Mannes keine heiße Spur. Die Tat sei nach wie vor "nicht geklärt", sagte der Staatsanwalt der Stadt Annecy, Eric Maillaud, am Mittwoch vor Journalisten. Am Dienstag war ein Mann aus der Region aufgrund eines Phantombilds festgenommen worden. Das Bild wurde nach den Angaben von Waldarbeitern angefertigt, die nach den Morden Anfang September 2012 in unmittelbarer Nähe des Tatorts einen bärtigen Mann mit einem Helm auf einem Motorrad gesehen hatten.

