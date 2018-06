Paris (AFP) In der Affäre um den Kauf von Wählerstimmen ist der französische Rüstungsindustrielle und konservative Senator Serge Dassault am Mittwoch in Polizeigewahrsam genommen worden. Der 88-Jährige werde in Nanterre bei Paris verhört, verlautete aus Justizkreisen. Die Justiz ermittelt gegen den Ex-Bürgermeister der Pariser Vorstadt Corbeil-Essonnes wegen des Verdachts des Stimmenkaufs, der Korruption, Geldwäsche und Veruntreuung.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.