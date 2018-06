Buenos Aires (SID) - Der viermalige Weltfußballer Lionel Messi (26) vom FC Barcelona führt das Aufgebot der argentinischen Nationalmannschaft für das Länderspiel am 5. März in Bukarest gegen Rumänien an. Zuletzt hatte der Barca-Star verletzungsbedingt gefehlt. Weitere Asse im Team des zweimaligen Weltmeisters sind Gonzalo Higuain, Angel Di Maria, Sergio Agüero und Javier Mascherano.