Frankfurt/Main (SID) - Eintracht Frankfurt kann im Zwischenrunden-Hinspiel der Europa League am Donnerstag beim FC Porto (21.05 Uhr/Kabel1 und Sky) auf den Einsatz von Kapitän Pirmin Schwegler und Tranquillo Barnetta hoffen. Die beiden Schweizer traten am Mittwochvormittag die Reise mit der Chartermaschine LH 342 nach Porto an.

Mittelfeldspieler Schwegler (26) hatte sich vor eineinhalb Wochen im Punktspiel gegen Eintracht Braunschweig (3:0) eine Knorpelfraktur am unteren Rippenbogen zugezogen und war seitdem ausgefallen. Der 28-jährige Barnetta hatte zuletzt wegen einer Wadenverletzung pausieren müssen.

Die Frankfurter, derzeit Tabellen-Zwölfter in der Bundesliga, gehen in die Partie mit dem 27-maligen portugiesischen Meister aus Porto als Außenseiter. "Aber wenn wir unsere Leistung abrufen und unsere Stärke zur Entfaltung kommt, dann können wir für eine Überraschung sorgen", sagte Offensivkraft Stefan Aigner. Das Rückspiel findet am 27. Februar (19.05/Sky) in Frankfurt statt.