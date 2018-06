Berlin (dpa) - Fußball-Nationalspieler Mario Gomez will trotz seiner fünfmonatigen Verletzungspause bei der WM im Sommer eine tragende Rolle spielen.

"Ich möchte nicht das Gefühl haben, dass ich Sparringspartner für das Training bin. Ich will bei der WM etwas bewegen", sagte der 28-Jährige im Interview der "Sport Bild". Der Stürmer, der im Sommer vom FC Bayern München in die italienische Serie A gewechselt war, hatte beim AC Florenz sein Comeback gegen Inter Mailand gegeben.

Für die verbleibenden vier Monate bis zum WM-Start in Brasilien möchte Gomez "das Maximum aus mir herausholen". Wenn er topfit sei, wisse Bundestrainer Joachim Löw, was er an ihm habe. "Eine WM in Brasilien ist das Größte, was du als Fußballer spielen kannst. Da will ich nicht zuschauen, sondern spielen", betonte der Angreifer, der für Florenz drei Spiele absolviert, zwei Tore geschossen und sich dann verletzt hatte.