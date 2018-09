London (AFP) Die britische Justiz hat am Mittwoch die vorübergehende Festnahme von David Miranda, dem Lebensgefährten des US-Enthüllungsjournalisten Glenn Greenwald, für rechtens erklärt. Das Gericht in London befand am Mittwoch, dass die Festnahme im vergangenen Jahr legal und verhältnismäßig gewesen sei und nicht gegen die Europäische Menschenrechtskonvention verstoßen habe.

