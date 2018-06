Hamburg (SID) - Die deutschen Handballer wollen sich mit zwei Testspielen gegen Ungarn für die WM-Play-offs in Form bringen. Am 4. April trifft die Mannschaft von Bundestrainer Martin Heuberger in Oldenburg auf den EM-Achten. Einen Tag später findet in Lingen die zweite Partie statt.

"Ungarn passt mit Blick auf die WM-Play-offs perfekt in unser Programm", sagte Heuberger. "Wir müssen uns auch im Vorfeld mit den Besten messen, wenn wir gegen die Besten gewinnen wollen", sagte DHB-Vizepräsident Bob Hanning.

Die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) muss sich in der Qualifikation für die WM 2015 in Katar gegen den EM-Sechsten Polen behaupten. Die Spiele finden am 7./8. und 14./15. Juni statt. Nur der Sieger bekommt das WM-Ticket.

Das nächste Testspiel bestreitet die deutsche Nationalmannschaft bereits am 4. März. In Schwechat bei Wien ist Österreich Gastgeber des DHB-Teams.