Washington (dpa) - US-Präsident Barack Obama (52) ist ein großer Fan aktueller Fernsehserien - und er kann es anscheinend kaum erwarten, neue Folgen zu sehen.

Wie die "New York Times" berichtet, hat Obama den Chef des TV-Senders HBO, Richard Plepler, vergangene Woche um Vorab-Kopien der Serien "True Detective" und "Game of Thrones" gebeten. Auch für die neue Staffel "House of Cards", die auf Netflix veröffentlicht wird, interessiert sich Obama brennend. Auf seinem offiziellen Twitteraccount bat er darum, keine Hinweise auf die Handlung zu bekommen, bevor er die Staffel komplett gesehen hat.