Rom (dpa) - Laetitia Casta (35, "Asterix und Obelix gegen Cäsar") hat mit einem umjubelten Auftritt das Gesangsfestival von San Remo eröffnet.

Die französische Sängerin und Schauspielerin trat am Dienstagabend in einem weißen, trägerlosen Kleid mit Fransen auf, das so kurz war, dass die kniehohen, hochhackigen Schnürstiefel zu keiner Zeit verdeckt waren. Umrahmt wurde die 35-Jährige bei ihrer Revue-Nummer von Tänzern mit schwarzen Federfächern. Das 64. Schlager-Festival im ligurischen Küstenort dauert noch bis Samstag.