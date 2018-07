Borussia Dortmund verlängert Vertrag mit Zorc bis 2019

Dortmund (dpa) - Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat eine langfristige weitere Zusammenarbeit mit Sportdirektor Michael Zorc perfekt gemacht. Nach BVB-Angaben vom Mittwoch wurde der Kontrakt mit Zorc bis zum 30. Juni 2019 verlängert. Schon im Oktober hatte der BVB die Verträge von Cheftrainer Jürgen Klopp und dessen Trainerteam bis zum 30. Juni 2018 verlängert. Zorc stehe wie kein anderer für den BVB, kommentierte Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke die neue Vereinbarung.

Draxler und Höwedes vor Rückkehr in Schalke-Kader

Gelsenkirchen (dpa) - Der FC Schalke 04 kann im Bundesliga-Heimspiel gegen den FSV Mainz 05 an diesem Freitag wieder auf Julian Draxler und Kapitän Benedikt Höwedes bauen. Die Nationalspieler konnten am Mittwoch ohne Einschränkungen am Mannschaftstraining des Fußball-Bundesligisten teilnehmen, berichtete Trainer Jens Keller.

Neymar-Transfer: Staatsanwaltschaft wirft Barça Steuerbetrug vor

Madrid (dpa) - Dem spanischen Fußballmeister FC Barcelona droht wegen der Verpflichtung des brasilianischen Stars Neymar neuer Ärger mit der Justiz. Die Madrider Staatsanwaltschaft sprach sich dafür aus, gegen den Verein Ermittlungen wegen des Verdachts des Steuerbetrugs einzuleiten. Nach Ansicht der Behörde sollen in den Jahren 2011 und 2013 für den Neymar-Transfer insgesamt 38 Millionen Euro gezahlt worden sein, die beim Finanzamt nicht deklariert worden seien, berichtete die spanische Nachrichtenagentur Efe am Mittwoch. Es bestehe der Verdacht, dass die Steuerbehörden dabei um 9,1 Millionen Euro betrogen worden seien.

Blatter bekräftigt erneut: WM 2022 bleibt in Katar

Frankfurt/Main (dpa) - FIFA-Präsident Sepp Blatter hat noch einmal bekräftigt, dass die heftig diskutierte Fußball-WM 2022 auf jeden Fall in Katar stattfinden wird. "Der Entscheid steht nicht infrage. Wir sind überzeugt, dass die Arbeitsbedingungen in Katar rasch verbessert werden", sagte der 77 Jahre alte Schweizer in einem "Sport Bild"-Interview (Mittwoch). Der WM-Gastgeber steht unter anderem deshalb massiv in der Kritik, weil es aufgrund der menschenunwürdigen Bedingungen auf den Baustellen des Emirats schon zu zahlreichen Todesfällen gekommen ist.

Vielseitigkeitsreiter Alfred Bierlein gestorben

Warendorf/Neumarkt (dpa) - Der Vielseitigkeitsreiter Alfred Bierlein ist am Dienstagabend gestorben. Das bestätigte am Mittwoch die Deutsche Reiterliche Vereinigung. Der Unternehmer aus Neumarkt war nach einem Zusammenbruch nicht mehr aufgewacht. Er wurde nur 52 Jahre alt. Bierlein ritt mehr als 25 Jahre lang bei internationalen Turnieren und war seit 2009 Aktivensprecher der deutschen Vielseitigkeitsreiter.

Meister Miami zu stark für Nowitzkis Mavericks

Dallas (dpa) - Dirk Nowitzki hat mit seinen Dallas Mavericks einen Achtungserfolg in der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA verpasst. Die Texaner verloren am Dienstag (Ortszeit) ihr Heimspiel gegen Meister Miami Heat mit 106:117. Dabei waren die Gastgeber drei Viertel lang ebenbürtig. Den Schlussabschnitt entschied Miami dann vor allem dank einer starken Leistung von LeBron James mit 33:21 für sich.

Tennisspielerin Beck als letzte Deutsche in Dubai ausgeschieden

Dubai (dpa) - Annika Beck ist beim stark besetzten WTA-Turnier in Dubai als letzte deutsche Tennisspielerin ausgeschieden. Die 20 Jahre alte Bonnerin verlor am Mittwoch ihr Achtelfinale bei der Hartplatz-Veranstaltung in knapp zwei Stunden Spielzeit gegen die frühere dänische Weltranglistenerste Caroline Wozniacki 4:6, 4:6. Wozniacki hatte zuvor bereits die Berlinerin Sabine Lisicki aus dem Turnier geworfen.

Tennisprofi Struff in Marseille im Achtelfinale - Brown verliert

Marseille (dpa) - Tennisprofi Jan-Lennard Struff hat beim ATP-Turnier in Marseille das Achtelfinale erreicht. Der 23-Jährige aus Warstein besiegte am Mittwoch David Guez aus Frankreich nach verlorenem ersten Satz noch 3:6, 6:1, 6:1. Im Kampf um den Einzug ins Viertelfinale des mit 621 560 Euro dotierten Hartplatzturniers trifft Struff auf den an Position sieben gesetzten Franzosen Julien Benneteau oder den niederländischen Außenseiter Jesse Huta Galung. Dustin Brown (Winsen/Aller) schied dagegen am Mittwoch in der ersten Runde aus. Er unterlag dem Spanier Roberto Bautista-Agut 5:7, 6:4, 3:6.