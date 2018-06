Kano (AFP) Der Anführer der Islamisten-Organisation Boko Haram, Abubakar Shekau, hat mit Anschlägen im ölreichen Süden Nigerias gedroht. In den kommenden Tagen würden dort Raffinerien bombardiert, warnte Shekau in einem Video, das der Nachrichtenagentur AFP am Mittwoch vorlag. Nigeria ist der führende Ölproduzent Afrikas.

