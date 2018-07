Krasnaja Poljana (dpa) - Skirennfahrer Felix Neureuther hat fünf Tage nach seinem Autounfall eine starke Leistung im olympischen Riesenslalom gezeigt. Der 29 Jahre alte Skirennfahrer hat nach dem ersten Lauf nur wenige Hundertstelsekunden Rückstand auf Platz zwei.

Weltmeister Ted Ligety aus den USA führt das Feld überlegen mit mehr als einer Sekunde Vorsprung an. Hinter dem überragenden Ligety liegt das Feld eng beieinander. Auch Fritz Dopfer ist in Medaillennähe. Stefan Luitz war ebenfalls glänzend unterwegs, fädelte allerdings am letzten Tor ein. Der 21-Jährige wäre mit einer starken Fahrt sogar Zweiter gewesen, wurde aber disqualifiziert.

