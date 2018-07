Paris (dpa) - Seit der großen Finanzkrise 2008/09 haben Europas Politiker den Bürgern immer wieder versprochen, die Finanzbranche stärker zur Kasse zu bitten. Nun unternehmen Berlin und Paris einen weiteren Anlauf. Vor der Europawahl soll zumindest ein erster Schritt getan werden.

Deutschland und Frankreich wollen noch vor der Europawahl Ende Mai eine Einigung über die Finanztransaktionssteuer erreichen. Das erklärten der französische Präsident François Hollande und Bundeskanzlerin Angela Merkel nach gemeinsamen Beratungen in Paris. Im Gespräch ist nun eine stufenweise Einführung.

Merkel betonte, auch wenn es vor der Europawahl vielleicht nur einen ersten Schritt geben sollte, wäre es ein "wichtiges Signal" an die Bürger. "Damit sie einfach merken, auch Finanzakteure haben ihre Verantwortung in dem Modell der sozialen Marktwirtschaft", sagte Merkel.

Hollande betonte, man müsse sehen, ob die Umsetzung Schritt für Schritt erfolge. Entscheidend sei, dass die Steuer überhaupt komme. Es sei besser, eine nichtperfekte Steuer zu haben, als eine perfekte, die ewig brauche, sagte Hollande. Einige der 11 beteiligten EU-Länder lehnen ein Stufenmodell jedoch ab.

Umstritten ist, auf welche Transaktionen die Abgabe erhoben werden soll. Auch muss geklärt werden, ob die Steuer dort anfällt, wo der Sitz des Finanzinstituts ist, oder wo die Papiere auf den Markt gebracht werden. Denkbar ist eine Kombination. In Frankreich gilt bereits eine vergleichbare Abgabe.

Die SPD-Fraktion im Bundestag begrüßte den neuen Zeitplan. Eine Stufenlösung könne den Durchbruch bringen. "Ich gehe davon aus, dass Finanzminister Schäuble und auch die Kanzlerin auf Grundlage unseres Koalitionsvertrages bei europäischen Verhandlungen das Gewicht unseres Landes stark machen", sagte SPD-Finanzexperte Carsten Sieling der dpa.

Die EU-Kommission schätzt, dass eine Finanzsteuer etwa 34 Milliarden Euro pro Jahr in die Kassen der elf Staaten spülen könnte, davon allein 12 Milliarden in Deutschland. Außer Deutschland und Frankreich wollen auch Österreich, Belgien, Griechenland, Estland, Italien, Spanien, Portugal, die Slowakei und Slowenien die Steuer erheben. Eine EU-weite Einführung war am Widerstand von Großbritannien und Schweden gescheitert.

Abschlusserklärung Deutsch-Französischer Ministerrat

Informationen Frankreichs zum Ministerrat

Informationen zu den deutsch-französischen Ministerräten

Greenpeace zur Aktion