Nach einer Nacht der Gewalt dauert die Konfrontation in Kiew an. Ein Ende der Krise ist nicht in Sicht. Die Führung zeigt demonstrative Härte. Die EU-Außenminister sind für den morgigen Donnerstag zu einer Sondersitzung über die Ukraine nach Brüssel einberufen worden.

