Moskau (AFP) Russland hat der Opposition in der Ukraine einen versuchten Staatsstreich vorgeworfen. "In Wahrheit handelt es sich um einen Umsturzversuch", hieß es in einer am Mittwoch in Moskau veröffentlichten Erklärung des russischen Außenministeriums zur Eskalation der Gewalt in Kiew. Russland forderte die Oppositionsführer in der Ukraine auf, für ein Ende des Blutvergießens zu sorgen. Sie sollten "unverzüglich, ohne Bedingungen und Ultimatum in einen Dialog mit der legitimen Führung" des Landes treten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.