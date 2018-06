Moskau (AFP) Der russische Rubel ist am Mittwochmorgen auf ein neues Rekordtief gegenüber dem Euro gefallen. Erstmals mussten für einen Euro mehr als 49 Rubel bezahlt werden. Seit Jahresbeginn verlor die russische Währung damit acht Prozent an Wert. Im frühen Handel entsprach am Mittwoch ein Euro 49,01 Rubel, der Dollar stand bei 35,61 Rubel.

