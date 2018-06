Delray Beach (SID) - Tennisprofi Benjamin Becker (Orscholz) ist beim ATP-Turnier in Delray Beach/USA in der ersten Runde gescheitert. Der 32-Jährige unterlag am Mittwoch bei der mit 539.730 Dollar (393.249 Euro) dotierten Hartplatzveranstaltung dem Kroaten Marin Cilic 1:6, 3:6. Der topgesetzte Tommy Haas (Los Angeles) griff im Laufe des Abends gegen Steve Johnson (USA) ins Geschehen ein.