Bangkok (AFP) Demonstranten haben in Bangkok mit einer Erstürmung des derzeitigen Hauptquartiers von Thailands Regierungschefin Yingluck Shinawatra gedroht. Ein Lastwagenkonvoi mit Demonstranten fuhr am Mittwoch in Richtung eines Militärkomplexes in einem Vorort der Hauptstadt, in dem Yingluck in den vergangenen Wochen gearbeitet hatte. Die Opposition werde das Büro "stürmen und sie finden", kündigte Protest-Führer Suthep Thaugsuban an.

