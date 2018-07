Kairo (AFP) Kurz nach dem Auftakt des Prozesses gegen 20 Journalisten des arabischen Senders Al-Dschasira hat das Gericht in Kairo das Verfahren auf Anfang März verschoben. Die Zeugen der Anklage würden bei der Anhörung am 5. März gehört, dann beginne auch die Prüfung der Beweise, erklärte das Gericht am Donnerstag. Von den 20 Angeklagten sind acht inhaftiert, alle anderen sind flüchtig oder außer Landes. Die acht vor Gericht anwesenden Angeklagten plädierten auf nicht schuldig.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.