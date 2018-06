Buenos Aires (AFP) Rund 40 Kilometer weit ist ein argentinischer Landarbeiter von einem Lastwagen mitgeschleift worden - und hat wie durch ein Wunder überlebt. Der 30-jährige Juan Rodríguez erzählte am Mittwoch dem Fernsehsender C5N, wie er von hinten von dem Lkw erfasst, sein Motorrad in den Straßengraben geschleudert worden sei und er sich plötzlich unter dem Fahrzeug wiedergefunden habe. "Ich habe mich am Fahrgestell festgeklammert" und "Gott und die heilige Jungfrau um Kraft angefleht", sagte der 30-Jährige. "Ich wusste, wenn ich loslasse, bin ich tot."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.