Frankfurt/Main (dpa) - Schwache Wirtschaftsdaten aus China haben den deutschen Aktienmarkt am Donnerstag ins Minus gedrückt.

Der Leitindex war im frühen Handel fast bis an die Marke von 9500 Punkten gerutscht und lag gegen Mittag noch mit 0,99 Prozent im Minus bei 9564 Punkten.

Von Montag bis Mittwoch war das Börsenbarometer noch auf der Stelle getreten. Der MDax verlor zuletzt 1,16 Prozent auf 16 661 Punkte und der TecDax büßte 1,46 Prozent auf 1251 Punkte ein. Auch für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es nach unten, und zwar um 0,61 Prozent auf 3102 Punkte.

Der von der Großbank HSBC ermittelte Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe in China war im Februar überraschend auf den tiefsten Stand seit sieben Monaten gesunken und deutete eine stärkere Flaute in der Industrie an als gedacht. In Frankreich enttäuschten überdies Einkaufsmanagerindizes für Februar.

Neben den Konjunkturdaten aus China habe das jüngste Protokoll der US-Notenbank (Fed) die Kurse belastet, sagte Händler Markus Huber vom Broker Peregrine & Black. Die Währungshüter wollen ihr Niedrigzinsversprechen bald anpassen. Investmentanalyst Wolfgang Albrecht von der Landesbank Baden-Württemberg sprach gar von einer begonnenen Zinserhöhungsdiskussion.

Europaweit ging die Berichtssaison mit Schwung weiter. Unter den im Dax gelisteten Aktien mit Zahlen sackten die Papiere von Henkel am Index-Ende um über fünf Prozent ab. Ein vorsichtiger Geschäftsausblick hatte die Vorzugsaktien des Konsumgüterkonzerns unter Druck gesetzt.

Titel der Deutschen Börse bewegten sich nach Geschäftszahlen für 2013 kaum vom Fleck, zählten damit aber in dem schwachen Markt zu den Favoriten. Die bereinigten Kennziffern hätten im Rahmen der Erwartungen gelegen, sagten Börsianer.

An der MDax-Spitze profitierten die Papiere des Baukonzerns Hochtief mit plus anderthalb Prozent von einem Gewinnsprung bei der australischen Tochter Leighton. Titel des Sportartikelherstellers Puma büßten am SDax-Ende nach enttäuschenden Zahlen knapp vier Prozent ein.

Abseits der Berichtssaison waren die Aktien von Tui mit einem Minus von mehr als fünf Prozent der größte Verlierer unter allen MDax-Werten. Der streitbare norwegische Großaktionär des Reisekonzerns, John Fredriksen, stößt den Großteil seiner Aktien ab, die Hotelier-Familie Riu und die Tui-Führung um Vorstandschef Friedrich Joussen stocken ihre Beteiligungen auf. Dennoch werden künftig viel mehr Tui-Aktien frei an der Börse gehandelt als bislang. Die überraschende Aktienschwemme ziehe nun den Kurs nach unten, sagten Börsianer.