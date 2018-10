Berlin (dpa) - Der neue Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt ist im Bundestag vereidigt worden. Der CSU-Politiker sprach die Eidesformel im Parlament mit dem Zusatz "So wahr mir Gott helfe". Schmidt war am Montag zum Nachfolger von Hans-Peter Friedrich ernannt worden, der wegen Informationsweitergaben im Fall des früheren SPD-Abgeordneten Sebastian Edathy zurückgetreten war. Der 56-jährige Schmidt war seit Dezember Parlamentarischer Staatssekretär im Entwicklungshilfeministerium. Zuvor war der Jurist lange in gleicher Funktion im Bundesverteidigungsministerium gewesen.

