Kassel (AFP) Bei der Frage, ob Hartz-IV-Empfänger eine Lebensversicherung auflösen und für ihren Lebensunterhalt einsetzen müssen, müssen Jobcenter künftig genauer hinsehen. Es kommt nicht nur auf eine an den Einzahlungen gemessene "Verlustquote" an, wie am Donnerstag das Bundessozialgericht (BSG) in Kassel entschied. Entscheidend sind danach beispielsweise auch die Laufzeit und die Ablaufleistung. (Az: B 14 AS 10/13 R)

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.