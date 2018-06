Brüssel (AFP) Die EU-Außenminister sind in Brüssel zusammengekommen, um über die Lage in der Ukraine und mögliche Sanktionen bis hin zu einem Waffenembargo zu beraten. Die Lage in der Ukraine sei "vollkommen inakzeptabel und nicht zu verteidigen", sagte der britische Außenamtschef William Hague am Donnerstag. "Es muss eine internationale Antwort geben. Deswegen werden wir Sanktionen und Maßnahmen gegen die Verantwortlichen für die Gewalt beraten." Die EU müsse handeln, um die Gewalt in der Ukraine zu stoppen.

