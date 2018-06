Kiew (AFP) Inmitten der eskalierenden Gewalt in der Ukraine haben die Außenminister von Deutschland, Frankreich und Polen am Donnerstag in stundenlanger Pendeldiplomatie in Kiew vermittelt. Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) und seine Kollegen Laurent Fabius und Radoslav Sikorski blieben vor Ort, statt zu einem Krisentreffen der EU-Außenminister nach Brüssel zu reisen. Dort begannen Beratungen über Sanktionen gegen die Ukraine, nachdem laut Opposition allein am Donnerstag mehr als 60 Demonstranten getötet wurden.

