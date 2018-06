Berlin (AFP) Schätzungsweise 438.000 Menschen in Deutschland sind krankhaft spielsüchtig. Das geht aus einer neuen Studie zum Glückspielverhalten hervor, die die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) und der Deutsche Lotto- und Totoblock (DLTB) am Donnerstag in Berlin vorstellten. Vor allem junge Männer zwischen 18 und 20 Jahren zeigen ein mindestens problematisches Spielverhalten, das heißt, das Spiel ist für sie längst mehr als eine Freizeitbeschäftigung. Insgesamt ist die Teilnahme an Glückspielen in Deutschland - ausgenommen die Geldspielautomaten - aber rückläufig.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.