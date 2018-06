Kiew (AFP) Bei den Gesprächen der Außenminister von Deutschland, Frankreich und Polen in der Ukraine hat es diplomatische Fortschritte gegeben: Bei den vierstündigen Beratungen der Minister mit dem ukrainischen Präsidenten Viktor Janukowitsch seien "Vorstellungen von einem Fahrplan" zur Sprache gekommen, der zu einer friedlichen Lösung der Krise beitragen könnte, hieß es am Donnerstag aus Delegationskreisen in Kiew. Janukowitsch und die Opposition müssten diesem Fahrplan aber noch zustimmen.

