Frankfurt/Main (AFP) Die Deutsche Bank hat sich nach jahrelangem Rechtsstreit mit den Erben des Medienunternehmers Leo Kirch auf einen Vergleich geeinigt. Die Bank zahle 775 Millionen Euro plus Zinsen und pauschaler Kostenerstattung, teilte die Deutsche Bank am Donnerstag in Frankfurt am Main mit. Nach Informationen der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" beläuft sich die Gesamtsumme auf 925 Millionen Euro.

