Valencia/Caracas (dpa) - Bei den Studentenprotesten gegen die Links-Regierung in Venezuela sind binnen einer Woche vier Menschen erschossen worden.

Am Mittwoch starb eine 22-jährige Studentin im Krankenhaus, die am Dienstag bei einer Demonstration in Valencia, rund 170 Kilometer von Caracas entfernt, von einer Kugel am Kopf getroffen wurde. Der Demonstrationszug war nach lokalen Medienangaben von Unbekannten von Motorrädern aus beschossen worden. Die Opposition sieht regierungsnahe radikale Gruppen hinter dem Angriff.

Bereits am 12. Februar waren in Caracas bei einer Demonstration drei Menschen erschossen worden, darunter ein Mitglied der sogenannten "Colectivos". In diesen Gruppen schließen Anhänger der Regierung zusammen, die oft bewaffnet sind. Die 22-jährige Studentin, die 2013 im Bundesstaat Carabobo zur "Miss Tourismus" gewählt worden war, hatte an einem Marsch zur Unterstützung des Oppositionspolitikers Leopoldo López teilgenommen. Bei dem Übergriff in Valencia erlitten mindestens weitere sechs Menschen Schussverletzungen.

Am Mittwoch wurden auch in Caracas mehrere Protestaktionen gemeldet. Demonstranten errichteten auf einigen Straßen brennende Barrikaden. Das Generalsekretär des Oppositionsbündnisses MUD, Ramón Guillermo Aveled, rief für Samstag zu neuen Demonstrationen auf. Dabei solle vor allem eine Entwaffnung der Colectivos gefordert werden. Der Oppositionspolitiker Lopéz hatte sich am Dienstag in Caracas nach einer Kundgebung der Polizei gestellt. Er wurde am Mittwoch aus einem Militärgefängnis zur Vernehmung in den Justizpalast gebracht. Ihm wird Anstiftung zur Gewalt vorgeworfen.