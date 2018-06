Brüssel (AFP) Die Außenminister der Europäischen Union haben sich im Prinzip auf die Verhängung von Sanktionen gegen die Verantwortlichen für die Gewalt in der Ukraine geeinigt. Bei ihrer Sondersitzung in Brüssel beschlossen die Diplomaten am Donnerstag Einreiseverbote sowie das Einfrieren von Konten, wie die italienische Außenministerin Emma Bonino sagte. Zudem wird EU-Diplomaten zufolge die Lieferung von Ausrüstungsgegenständen verboten, die "zur internen Repression" genutzt werden können.

