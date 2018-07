Kiew (AFP) Die Außenminister von Deutschland, Frankreich und Polen haben am Donnerstagmorgen ihre Vermittlungsmission in der Ukraine aufgenommen. Zum Auftakt ihres Besuchs in Kiew trafen Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) und seine Kollegen Laurent Fabius und Radoslav Sikorski mit Vertretern der ukrainischen Opposition zusammen. Die Minister seien gekommen, "um ein Ende der Gewalt einzufordern", sagte Steinmeier vor dem Treffen in der deutschen Botschaft. "Die Zukunft der Ukraine kann nur hier selbst gefunden werden, und sie wird nicht auf den Straßen mit Gewalt gefunden."

