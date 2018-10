Hannover (AFP) Im der Affäre um den SPD-Politiker Sebastian Edathy hat die niedersächsische CDU-Landtagsopposition den Abzug der Staatsanwaltschaft Hannover von dem Fall gefordert. Sämtliche Ermittlungen sollten an eine andere Anklagebehörde übertragen werden, schrieb CDU-Fraktionschef Björn Thümler in einem Brief an Landesjustizministerin Antje Niewisch-Lennartz (SPD), der dieser nach Angaben der CDU in Hannover am Donnerstag unter anderem per E-Mail zugeleitet wurde.

