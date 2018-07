Berlin (AFP) Das Amtsgericht Berlin-Tiergarten hat den Rapper Bushido vom Vorwurf der gefährlichen Körperverletzung freigesprochen. Es habe keine Beweise für die ihm in der Anklage zur Last gelegte Tat gegeben, sagte ein Gerichtssprecher am Donnerstag nach dem Urteil. Auch die Staatsanwaltschaft hatte demnach einen Freispruch gefordert.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.