Kiew (AFP) Das Treffen der Außenminister Deutschlands, Frankreichs und Großbritanniens mit dem ukrainischen Präsidenten Viktor Janukowitsch ist am Donnerstagnachmittag in die fünfte Stunde gegangen. Das berichtete ein Reporter der Nachrichtenagentur AFP aus Kiew. Das Gespräch der Außenminister Frank-Walter Steinmeier, Laurent Fabius und Radoslav Sikorski dauere "außergewöhnlich lange" und werde fortgesetzt, teilte eine Sprecherin des Auswärtigen Amtes am Nachmittag in Kiew mit.

