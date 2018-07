San Salvador (AFP) Der Jubel in seinem Heimatdorf war groß: Der nach über 13-monatiger Irrfahrt gerettete Schiffbrüchige José Salvador Alvarenga hat am Mittwoch erstmals seine Angehörigen wiedergesehen. "Ich bin so froh, wieder mit meiner Familie zusammen zu sein", sagte Alvarenga bei seiner Ankunft in dem salvadorianischen Fischernest Garita Palmera. "Das ist ein Geschenk Gottes."

