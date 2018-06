Brüssel (dpa) - Die EU-Außenminister wollen heute die Lage in der Ukraine diskutieren. Der ursprüngliche Plan war, nach der Eskalation der Gewalt in Kiew Sanktionen gegen die politische Führung zu beschließen. In der Nacht hatten sich der ukrainische Präsident Viktor Janukowitsch und die Opposition jedoch auf einen Waffenstillstand geeinigt. Vor dem EU-Sondertreffen in Brüssel will Außenminister Frank-Walter Steinmeier mit seinen Kollegen aus Frankreich und Polen nach Kiew reisen.

