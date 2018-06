Baltimore (SID) - Football-Profi Ray Rice droht juristischer Ärger: Die Staatsanwaltschaft in New Jersey hat Ermittlungen gegen den Running Back der Baltimore Ravens aufgenommen, weil dieser seine Verlobte Janay Palmer am frühen Samstagmorgen in einem Casino in Atlantic City bewusstlos geschlagen haben soll. Eine entsprechende Meldung bestätigten die Behörden am Mittwochabend.

Demnach existiere ein Überwachungsvideo, das den Super-Bowl-Gewinner von 2013 dabei zeigt, wie er die bewusstlose Palmer aus einem Aufzug trägt. Auch gegen die Verlobte wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Noch am Montag hatten die Ravens aus der US-Profiliga NFL dem 27-Jährigen die volle Unterstützung zugesichert. Zu den neuesten Entwicklungen hat sich der Klub noch nicht geäußert.