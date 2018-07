Los Angeles (SID) - Die amerikanische Fußball-Profiliga MLS hat die Rechte an dem Klub Chivas USA übernommen und ist nun auf der Suche nach neuen Eigentümern für das erfolglose Team aus dem Großraum Los Angeles. Chivas hatte unter den Vorbesitzern Jorge Vergara und Angelica Fuentes in den vergangenen vier Spielzeiten jeweils die Play-offs verpasst. Die MLS-Saison startet am 3. März.