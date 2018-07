London (AFP) Im Prozess zum Abhörskandal um die britische Boulevardzeitung "News of the World" hat erstmals die frühere Chefredakteurin Rebekah Brooks ausgesagt. Die 45-Jährige, die von 2000 bis 2003 Chefredakteurin der inzwischen eingestellten Zeitung war und danach bis 2006 die Redaktion der "Sun" geleitet hatte, berichtete vor Gericht zunächst über ihren beruflichen Werdegang und ihre Anfänge bei der "News of the World".

