London (AFP) Der britische Popkünstler David Bowie ist am Mittwoch als bisher ältester Musiker mit einem Brit Award ausgezeichnet worden. Der 67-jährige Sänger, Komponist und Schauspieler war am Abend nicht persönlich bei der Verleihung in London anwesend, zeigte sich jedoch in einer von dem Supermodel Kate Moss verlesenen Mitteilung "entzückt" über den Preis als bester britischer Solokünstler. Die beiden Hauptpreise gingen allerdings an die britische Rockgruppe Arctic Monkeys.

