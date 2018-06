Teheran (AFP) Im Iran ist eine den Reformern nahestehende Tageszeitung nur fünf Tage nach ihrer Erstausgabe verboten worden. Die Zeitung "Aseman" dürfe nicht weiter erscheinen, weil in einem ihrer Artikel das islamische Recht verunglimpft worden sei, erklärte die Staatsanwaltschaft am Donnerstag auf ihrer Internetseite. In dem betreffenden Bericht war das Rechtsprinzip der Vergeltung als "unmenschlich" kritisiert worden.

